法人分析，AI應用正朝多面向發展的態勢，從運算能力到全面整合AI、再到AI投資，幾乎已被視為AI的iPhone時刻來臨；預期這股長期結構式成長趨勢，也將吸引更多金額挹注；現階段最明確的投資機會包含AI 伺服器、雲端平台及可快速將AI融合應用至現有產品中的相關企業，故接下來也可開始關注受惠於AI應用的擴散效應。

趨勢科技車用資安新公司VicOne日前宣布與全球汽車半導體廠商恩智浦半導體，以及英業達(2356)合作，開發一套整合式即時網路安全解決方案，共同為建構相容、高效且安全的軟體定義汽車(SDV)跨出一大步。英業達董事長葉力誠表示：「我們與恩智浦及 VicOne 的合作，充分展現出通過驗證的電子元件與資安防護密切整合的樣貌。透過這樣預先整合的車用方案，足以滿足全球汽車製造商與供應商當前及未來的網路安全防護需求。我們合作推出的第一套解決方案，勢必將為所有人帶來一種更安全、更令人安心的駕駛體驗。」