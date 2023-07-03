TPASS交通月票上路今天遇到首個上班日，桃園市長張善政一早前往機捷A18站視察民眾使用狀況。(呂筱蟬攝)

TPASS交通月票上路後今天遇到首個上班日，桃園市長張善政一早前往桃園機場捷運A18站視察民眾使用狀況，他呼籲，在1200月票啟用後，可預見公共運輸運量會大幅增加，鼓勵通勤族可多加利用機捷通勤，在公車路線上也開闢許多接駁路線到機捷各站，讓桃園市民搭乘機捷更為方便。

桃園捷運公司今天一早各站也有專人引導通勤族走TPASS專用通道，張善政視察時則說，呼籲所有通勤朋友，不管上學或上班盡量使用機捷，在1200月票啟用後，可預見公共運輸運量會大幅增加，很擔心因為國道客運班車會造成高速公路更大負擔，機捷原來搭乘通勤民眾因為票價等因素較少，現在1200啟用後沒有這個顧慮，基本上機捷不會塞車，班班準時，呼籲所有通勤朋友多加利用機捷作為通勤工具，也配合機捷運量增加，在公車路線搭配上開闢許多接駁路線，從桃園市區不同地方到機捷車站都有不同接駁班次，讓桃園市民搭乘機捷更為方便。

他也說，除了公車接駁到機捷外，同時A10山鼻站也在上班尖峰時段增加2個班次，都是因應1200月票啟用，之後會滾動調整看班次運輸狀況，如果不夠的話還會調整。桃園市交通局長張新福則說，基北北桃1200月票這幾天急遽增加使用量，從7月1日當天使用設定約7萬多人，到3日今天第1個上班日，設定人數增加到17萬人，數量預計還會再增加，原來雙北1280月票使用族群大概28萬到34萬之間，所以1200量今年有望達到50萬人左右，預計在2、3年後可以達到目標79萬人。