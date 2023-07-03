行政院TPASS月票7月1日啟用，今日遇到第一個上班日挑戰，據觀察，上午雖然通勤族多，但台鐵的TPASS專用通道能維持暢通，反倒是一般閘門容易有旅客排隊。交通部統計，全台已有30.7萬人設定月票，周末有41.4萬人次使用。

交通部長王國材今日上午視察台鐵台北站，他受訪時表示，前兩天雖然不是通勤日，但他發現很多人拿票卡出門逛街、旅遊，不少人是多站進出，各場站很多美食和購物的地方，這張卡不只可以通勤，還可促進國內消費，達到雙重使用。

王國材坦言，政策剛上路，確實還有旅客對專用通道不清楚或誤闖，這方面得請台鐵導引人員繼續演練。由於整個政策是在3月底確定，除了台北捷運、高雄捷運過去有定期票經驗，可以將閘門系統弄好，其他如機場捷運、台中捷運、台鐵等，都只有3個月時間可以建置系統，因此現在才要專用通道，希望年底前能把所有閘門都弄好。

對於地方有聲音建議把共享機車納入月票，王國材回應，交通部有個全國的月票政策，但要用多少運具，就尊重地方政府決定，例如高雄把小黃公車、渡輪也放進月票，因此只要可以扮演公共運輸一環且適合促成的，交通部都會尊重地方。