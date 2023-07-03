大聯盟公布了完整2023年明星賽名單，天使隊大谷翔平除了高票當選美聯指定打擊DH，同時入選美聯的明星投手。先發的野手（包括DH）由球迷票選決定，投手與替補球員則由球員之間票選決定，此外大聯盟給予沒有明星的球隊各1個保障名額。明星賽將於12日上午8時開打。

今年最大贏家是入選8人的亞特蘭大勇士（3位先發），其次是遊騎兵6人（4位先發），道奇入選5人（3位先發），藍鳥與金鶯都是4人，小熊、響尾蛇、光芒都是3人。一些藍鳥球迷不滿他們沒有入選先發球員，畢竟他們是聯盟唯一的加拿大球隊。

天使擁有大谷翔平、「神鱒」卓奧特（Mike Trout）兩位頂級球星，不過也只有這兩位入選。洋基的情況相同，僅有「法官」賈吉（Aaron Judge）、王牌投手寇爾（Gerrit Cole）兩人，另外教士、馬林魚、守護者、太空人都是兩人。最悲慘的是全聯盟最昂貴的紐約大都會，居然只有阿隆索（Pete Alonso）1人靠著保障名額入選。

紅襪外野手吉田正尚成為多家美媒提出的遺珠之一，他是美聯新人王的熱門人選，但是外野手是出產明星的位置，卓奧特、賈吉、光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。如果要爭DH位置更不可能搶得贏同胞大谷翔平。

大聯盟給予紅襪的保障名額由投手簡森（Kenley Jansen）取得，他是有名的國聯救援王，生涯效力道奇長達12季，上季以自由球員身分轉戰勇士，今年再被紅襪簽下，首度加入美聯球隊，自責分率3.45、有17次救援。