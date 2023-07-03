台灣青年民主協會今天揭露，台中立人高中有學生不滿學校實施禁愛令而向教育部國教署署長及台中市市長信箱投訴，竟遭學務主任透過廣播系統恐嚇「我知道你是誰，來直球對決」，他們要求籲教育部、台中市教育局應徹查洩密、追究主任責任。

台中立人高中學校實施嚴格禁愛令，學生在學校或校車上，被學校查獲情侶牽手、擁抱、摸頭，就會被叫到教官室去寫偶發單（書面反省），甚至會通知家長，有時會被記警告、小過。

學生認為「牽個手就要寫反省單、通知家長」，學校的管教行為明顯是在施行「禁愛令」，違反教育部訂定「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」規定。多位學生向教育部國教署長信箱、台中市長信箱投訴，指控學校管教行為違法且不合時宜。

然而，學校在上周五的結業式中，學務主任蕭主任透過全校廣播向學生表示，「當你陳情信當中，談及到男女朋友的親密關係，在校車上親密關係，包括校園內抱抱、摸頭、牽手，你都認為學校管理是違法的。我知道你是誰，我很歡迎你直接到主任辦公室跟我直球對決，學校背負著家長的期待，學校的管理絕對都是符合教育部的規定。」

青民協表示，學生陳情資料依法都應予以保密，為何學生向教育部、台中市教育局投訴，學校會知道誰是陳情者，主管機關應立即啟動調查，是否有公務員洩漏陳情資訊給校方，並應讓洩密者負起行政責任。

青民協呼籲，「中央及地方主管機關，在處理學生陳情學校違法時，對於陳情學生的身分應依法嚴加保密，切勿透過任何管道讓學校知道陳情人身分，否則未來學生將不再信任主管機關的陳情機制。對於立人高中校方公然對陳情人恐嚇，甚至威脅直球對決，作為主管機關的台中市教育局，應公開譴責該位主任的不當言行，並要求校方不應再實施違法禁愛令。」