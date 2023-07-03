中國物流與採購聯合會3日公佈6月份中國倉儲指數，指數連續五個月位於50％以上的擴張區間，並且新訂單指數和平均庫存周轉次數指數有所回升，顯示倉儲需求穩中有增，業務活動更加活躍，帶動庫存周轉加快。

據央視新聞客戶端，6月份中國倉儲指數為50.7％，較上月下降0.6個百分點，連續五個月位於50％以上的擴張區間，顯示倉儲行業仍保持良好運行態勢。

從需求來看，6月份新訂單指數為51.7％，較上月上升0.8個百分點，連續五個月運行在擴張區間，6月份增長趨勢較為突出，倉儲業務需求加快增長。分品種看，消費品的新訂單增長幅度高於大宗商品，特別是服裝、紡織品、棉麻等商品的新訂單指數漲幅較為顯著。

6月份平均庫存周轉次數指數為54.1％，較上月上升1.7個百分點，連續四個月在擴張區間保持增長，並且6月份增幅有所擴大，表明商品周轉效率明顯提高。指數變化顯示，物流倉儲業務趨於活躍，商品加快流通，提高了庫存消耗速度。

報導稱，近期，大陸在降稅、改善營商環境等方面推出相關政策，貨幣政策環境也較為寬鬆。同時，宏觀經濟進入平穩恢復階段，基建投資穩步推進，這些因素都有利於提振企業信心。從後期走勢看，6月份業務活動預期指數為53.7％，繼續位於擴張區間，企業對未來市場運行繼續保持樂觀預期。