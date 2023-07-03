據法國廣播電台報導，歐洲聯盟（EU）各國試圖讓自身經濟減少仰賴中國之際，歐盟駐中國大使庹堯誨2日對於過去4年與北京的貿易談判缺乏「重大進展」表達遺憾，並稱雙方9月將舉行高層級經濟對話。

報導稱，西班牙駐華大使拉法爾·德斯卡亞·德·馬薩雷多（His Excellency Mr. Rafael Dezcallar de Mazarredo）認為，「烏克蘭問題是決定歐盟與中國關係成敗的問題」。

他表示，由於新疆穆斯林為主的地區存在人權分歧，經過7年的討論，歐盟委員會暫停了讓成員國和議會批准2020年底與中國達成的投資協議的努力。此外，歐盟去年5月決定「重新調整」對中國的立場，以減少對中國的經濟依賴，而此時北京被懷疑在烏克蘭戰爭中給予莫斯科默許支持。事實上，歐盟與北京最激烈的爭端之一，與中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的模糊立場有關。

歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo ）透露，歐中高層經濟對話「最有可能在九月」舉行。他還表示，中國對歐盟來說「既是合作夥伴，也是競爭對手，也是系統性競爭對手」。

報導稱，德國六月中旬公布首份國家安全戰略。這份國家安全戰略實際上強調了中國試圖「通過不同的方式重塑現有國際秩序，更具攻擊性地宣稱地區霸權和不斷地採取與我們的利益和價值觀相矛盾的行為」。這份報告還表示，「中國是系統性夥伴、競爭者和對手。我們看到近年來競爭和競爭的因素有所增加。」

美國總統拜登6月22日對他本周早些時候發表的評論進行了加倍的強調，他將中國國家主席習近平冠上「獨裁者」稱號。此前拜登在加州為他的2024年總統競選活動籌款時曾表示，一個疑似中國偵察氣球漂流在美國大陸，美國軍方於2月出動戰機將其擊落時，習近平對此感到意外。

拜登還說：「這對獨裁者來說是一個很大的尷尬，當他們不知道發生了什麼的時候。當它被擊落時，他非常尷尬。他甚至否認氣球的存在。」