男星林健寰以擔任平面模特兒出道，隨後他將事業版圖拓展至戲劇圈，近年來參與多部八點檔的演出，深受觀眾喜愛，不過她日前透露，拍戲過程中突身體不適，讓他忍不住驚呼「拍這場戲差點見不到明天的太陽，因為太過激動，心臟和周遭的肌肉抽痛，緩不過來⋯」。

根據《三立新聞網》報導，林健寰日前拍攝本土劇《天道》時，其中一幕他的情緒需表現得相當憤怒，更要賞其他演員巴掌，怎料他卻因過於激動，導致拍攝時一度心臟抽痛，他表示，自己當下並沒有什麼感覺，直到導演喊卡之後，才意識到心臟及附近的肌肉疼痛。

林健寰透露，當時與自已對戲的Gino、賴郁庭及其他演員都有上前關心，劇組人員也有遞水給他喝，而當時敬業的他，因整場戲還沒拍完，決定咬牙支撐直到完成拍攝；事後，林健寰吃下止痛藥舒緩許多，他認為，應該是自己太久沒舒展筋骨，加上拍太激動的動作戲讓心臟不了，還有肌肉拉傷，但他向大家報平安，自己目前已經沒事了。

事實上，林健寰1992年出演台灣電影《皇金稻田》而進入影視圈，也因該片中的角色「稻川信友」而獲得金馬獎最佳男配角提名；此外，他還曾挖掘林志玲、張鳳書等人入行，據悉，當年他在書店發現林志玲而介紹對方拍廣告，多年後，在林志玲還在婚禮上以「恩人」稱呼他，讓他當下十分感動。