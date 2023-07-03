永慶不動產太平新光國小加盟店由林瑋澤與另外三位以前在信義房屋的同事－林易辰、許嘉佑、林旻翰一起成立，2022年剛成立之初，團隊僅有9人，但創業後亮眼的績效表現，前東家同事陸續有人轉換跑道，加入林瑋澤團隊，目前店內約有7成夥伴是從信義房屋過來，且平均收入與過去相比都成長許多，他有感地說：「有了永慶房產集團的品牌力與科技系統，想轉職或創業，跳出來就對了！

台中科大休閒事業經營學系畢業的林瑋澤，個性熱情開朗、喜歡與人互動，唸書時都在餐飲業打工賺學費與生活費，畢業後他選擇從事業務性質工作，2012年加入信義房屋，成為房仲經紀人。雖然在這之前從未接觸過房地產相關領域，但他在職6年期間，除了多次拿下百萬經紀人等獎項之外，還曾獲頒年度服務品質獎，做得有聲有色。

永慶房產集團的品牌力、科技力、聯賣力及行銷資源，助攻林瑋澤解鎖五子登科，邁向人生新階段。圖片來源：永慶房產集團

雙網行銷曝光度高 省下開發時間

然而，每天過長的工作時間壓的他喘不過氣，各種冗長的會議讓他感到相當無力。在與加盟店東聊過後發現，加盟體系能靈活運用時間，將掌控權交還給自己，並讓房仲經紀人們能更專注在服務客戶上，2018年，在家人的支持下，與其他7位信義房屋同事一起加入了永慶不動產。

林瑋澤分析，會和夥伴一起加入永慶不動產的關鍵在於品牌力，永慶房產集團市佔率高，搭配永慶加盟四品牌的深度聯賣制度，一加入就能銷售資料庫中10多萬筆物件，與友店經紀人合作溝通也完全沒有障礙，再搭配永慶加盟總部提供的科技系統，成交速度和工作效率都更快更好了。

另一方面，永慶房產集團的雙網行銷，林瑋澤亦讚不絕口！「永慶房仲網的流量大，透過黃金曝光，以及好房網等宣傳管道，能增加很多買方的來電量，像是今年四、五月時，平均單月從官網留言的買方客戶就多達近50組，不僅成交機率提高，就算是新進人員也不用怕沒有客戶資源。」

現在，林瑋澤不僅能有效率地完成工作，更重要的是，收入還翻了3倍，現在年收入超過300萬元，能給家人更好的生活品質；去年買了房子、迎接第2個孩子出生，今年購入新車，這些都是加入永慶不動產之後完成的人生階段。

林瑋澤團隊今年表現優異，聯賣率高達4成，帶動整體業績及夥伴收入也提高。圖片來源：永慶房產集團

不論好的壞的都老實說 落實誠實服務客戶很放心

房仲資歷至今11年，林瑋澤成為管理者之後，將自己多年來體認出的核心信念傳承給夥伴們：「合作分工、互相信任、正向思考、創造價值。」透過這些理念，不只提供客戶專業的服務，也給夥伴們有溫度的工作環境，更帶動林瑋澤團隊績效優異，今年才五個多月，業績已達到1,500萬元，聯賣業績超過500萬，聯賣率近4成。

而永慶房產集團的「先誠實再成交」理念他也相當認同，並要求同仁務必落實於服務當中，尤其是屋況瑕疵、附近有嫌惡設施、或是凶宅等會大力影響到客戶購買意願的資訊，只要知道了，更是要老實告訴客戶。「之前遇過的真實案例是，在同個社區、但不同棟發生的非自然身故事件，我們照實跟客戶說，結果客戶非但不在意，還很認同我們的誠實態度而順利成交。」

林瑋澤將今年的業績目標設定在5,000萬元，並和同仁約定「只要達標，就帶大家一起去日本旅遊！」大大激發團隊夥伴的拚勁。管理團隊也不吝花費，用心為同仁打造聰明工作、健康生活的幸福職場。「我們店每個月都會聚餐，每一季都會安排國內旅遊，此外還有一個月兩次的運動日，希望同仁不只努力工作，同時也注重身心靈的健康，適時抒發壓力，讓大家都能擁有高生活品質。」

永慶房產集團相當注重服務，不時會有神秘客到店裡稽查，對交易安全的控管也高度重視，在在都為永續經營奠定基礎，所以不論是想進入加盟體系或是想創業的房仲人員，都能在集團完善的制度下邁向成功。「選擇比努力重要，只要選對品牌、找對夥伴，自然就能不斷突破自我，成就一個又一個的事業高峰！」