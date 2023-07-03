#MeToo議題持續延燒，不少藝人被爆性騷擾風波，日前有女網友在社群影射被姓汪的藝人「無套硬上」，而汪建民不滿被影射出面火大駁斥，同時在30日晚間去警局備案提告，要與對方對質，使女網友再度更新社群，強調「我已經聯繫我的律師協助我處理後續相關事宜」，並且再次聲明並非要報復。

汪建民遭影射「無套硬上」女網友，30日晚汪建民到大安分局報案提告，警方也表示，會由電信警察找出女網友。如今，女網友於Dcard更新，這次不再以「汪」字代稱，竟是直接點名汪建民並喊話：「我知道你極力否認，但汪建民先生，你真的忘記我了嗎？那個被你獸性大發時壓在下方的19歲女生。」

女網友提到自己這幾年都靠藥物熬過來，甚至MeToo事情接連發生後，「我內心更煎熬，複雜的情緒每晚都在身體裡流動，那些回憶每天都在讓我自責當時為什麼不求救。難道真的要死了一個人，你們這些加害者才會願意承認這一切的發生嗎？你們才會發現自己的良心嗎？」隨後並附上汪建民及其家人照片的line截圖。

女網友也表明自己是想讓當初的自己得到一個救贖，「許多人探討我為什麼要赴約第二次？我都已經在一更的解釋過了，麻煩好好看完再留言，任何帶有人身攻擊的言論，我都會留存並且提告，不縱容任何姑息養奸，以上」，其他的她不再多做回應。

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