日前才傳出，有一個家族22人前往澎湖旅遊，點了當地無菜單料理，除了主食是螃蟹粥外，其餘基本上都是螺肉，而且結帳時才看到，用餐金額竟然高達4.1萬元，這也讓不少觀看文章的網友十分傻眼。而後來也傳出，這間無菜單料理的老闆先前曾與藝人高捷合照，結果在發布合照時瘋狂地幫自己店家打廣告，就算高捷本人要求下架，該名老闆依舊無動於衷。

據了解，日前有網友在在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己一家12名大人、10名小孩，共計22人在澎湖當地叫外燴服務，雖然其中主食是螃蟹粥，但其餘菜餚幾乎都是螺肉。其中包含了一隻要價5400元的澎湖砲管、澎湖白點珠龍5斤1萬8000、巧克力擺盤800元、清煮燙熟的「有機」蔬菜一盤800、當地水果900元等。

飲品部分，店家也沒有招待任何酒水，僅拿出10顆椰子水，其中4顆還被趁亂收走，點選的7杯調酒也十分難喝。而結帳時的4.1萬元的費用，也讓網友十分傻眼。當下反應後，沒想到店家竟表示活體海鮮就是這個價位，甚至認為「消費者不懂欣賞料理跟價值觀有落差」，這也讓網友吐槽「要讓人吃高價要有本事真的！擺盤華麗就叫技術？所有食材全部都煮熟烤熟燙熟而已。」

而這篇文章曝光後，引起不少網友的討論，結果有網友發現，該間店過去就惹出不少爭議，甚至有網紅直接針對該間店做出批評影片。也有眼尖的網友發現，該間店的老闆在6月時曾在個人臉書上貼出自己與藝人高捷的合照，結果在貼文中確是瘋狂地幫自己的店家打廣告。

該店老闆此舉甚至還引來高捷本人回應「老弟，合照是讓你留念，不是讓你拿來廣告，卡尊重咧⋯請移除，若由經紀公司依法處理，到時就不太好看了⋯請自重」。就連經紀人也留言「您好～我是高捷大哥的經紀人，要請你把這篇貼文中高捷大哥的照片移除，這樣任意使用高捷大哥的肖像做廣告，已侵犯到高捷大哥的肖像權，請你即刻移除」，但時至今日，這篇貼文依舊存在於臉書上。