路透社報導，代表洛杉磯和橘郡等地60多家主要飯店中1萬5000名員工的工會Unite Here Local 11，在飯店員工合約到期的第二天發動罷工，這是近年來美國餐旅業最大規模的罷工之一。

這場勞資爭端發生在美國國慶日假期，也就是南加州繁忙的暑假旅遊旺季達到最高峰的時候。這次罷工與進入第9週的好萊塢編劇罷工時間重疊，那對洛杉磯的經濟與娛樂產業已造成莫大衝擊。

Unite Here Local 11在聲明中表示，飯店的員工，包括房務、洗碗工、廚師、服務員、行李員與櫃台人員等，難以負擔在他們工作所在城市居住所需的開銷，且即便目前飯店業的利潤正在飆升，但許多人在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間其實是沒有工作機會的。

工會共同主席皮特森（Kurt Petersen）在聲明中說：「我們的會員先是遭疫情打擊，如今再遭到老闆的貪婪剝削。」

代表超過40家飯店參與談判的組織，控訴工會擺出政治姿態，稱他們利用罷工作為工具，卻從未真誠地進行協商。

工會發言人耶南德茲（Maria Hernandez）表示，有10幾家飯店的共數千名員工，今天早上離開工作崗位，且隨著罷工持續，數字還會增加。

代表飯店業參與談判的組織表示，那些飯店仍將開放，但罷工造成的人力短缺，將由非工會的工作人員或管理階層職員補上。

耶南德茲表示，工會6月30日已和員工最多、位於洛杉磯市中心的威斯汀朋納凡丘飯店（Westin Bonaventure Hotel & Suites）就合約達成協議，避免該飯店的員工出現罷工情形。

她敦促飯店業參與協商的聯盟Coordinated Bargaining Group，「追隨威斯汀朋納凡丘飯店的腳步」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120703