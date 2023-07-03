台灣詐騙事件頻傳，假借投資名義騙錢的群組更是不勝枚舉，有網友好奇詐騙群組的運作模式，假裝上當與詐騙集團成員交流，沒想到最後不僅沒有讓詐騙集團得逞，反而因為參加小遊戲拿到不少超商禮券，換到「衛生紙山」，對話的助理還因為原Po的腹肌照疑似暈船，驚奇經歷引起熱烈討論，許多人笑稱真的賺爛了。

原Po發文提到，由於最近比較閒，想知道詐騙群組到底在幹嘛，於是透過廣告加入群組，慢慢發現裡面的人多半是詐騙集團的人頭帳號，會在群組中互動提高真實性，起初先慢慢鋪梗，除了分享一些股市觀念，還有call訊分享標的，「這一個月觀察下來其實勝率還滿高的，如果不要管是詐騙集團的話是真的可以學到滿多東西的。」

不僅如此，詐騙集團還會有專屬助理與客戶建立關係，透過關心投資者的大小事、陪聊取得信任，就連原Po確診後還會關心原Po的身體狀況，原Po則使出腹肌攻勢，反撩助理，最後收網時助理希望原Po能儲錢進入帳戶投資，遭到原Po拒絕，臥底詐騙集團的行動正式落幕。

有趣的是，詐騙群組為了增加黏著度，每天會舉辦猜大盤指數的活動，前十名能夠獲得超商禮券，雖然大部分都被樁腳吃下，但原本也幸運拿了幾張禮券，到超商買了好幾串衛生紙。

原Po最後也提醒，放進去的錢真的就回不來了，文章引起網友們熱烈討論，許多人笑稱原Po是「反詐騙」還賺到很多衛生紙，「笑死，賺一堆衛生紙」、「反向詐騙，賺爛了」、「在詐騙集團群組裡賺衛生紙 XDD」、「賺爛了，我臥底你的臥底。」