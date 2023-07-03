台中一名陳姓男子去年在酒吧認識女子A，同日凌晨間A女喝掛癱坐在地板上，陳男見狀便把A女抱上計程車帶到汽車旅館撿屍得逞，還拿走A女錢包裡的700元，隔日A女清醒發現自己全身赤裸，才緊急報警處置。台中地院審結，依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年8月；又犯竊盜罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子與A女去年間在酒吧飲酒認識，同日凌晨A女喝完酒打算坐計程車回家，但因嚴重酒醉而癱坐在地上，陳男見狀竟把A女抱上計程車，將其帶到汽車旅館趁機與A女發生性行為1次。

陳男見A女毫無意識，偷走A女皮包裡的700元，直到A女早上酒醒，發現自己全身赤裸，而陳男躺在隔壁，A女便立刻報警處理，警方抵達旅館後當場逮獲陳男，全案經由台中地檢署偵結起訴。

台中地院審理時，陳男坦承與A女性交，但稱A女自願與他去汽車旅館，還坐在他的腿上吻他，認為A女意識清醒；至於700元的部分，當時A女詢問酒吧和汽車旅館的費用由誰支付，才拿出700元放在桌上想分攤支出，他隔天順手收進自己的錢包。

但法官勘驗A女證詞，發現A女證稱與陳男性交當下有哭泣，她完全無力推開對方，還請對方戴保險套，也不知道性行為是如何結束的等語，均顯見A女在事發當下已醉到無力反抗，陳男的說法為狡辯之詞，審酌後依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年8月，又犯竊盜罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

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