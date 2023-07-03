台灣被外媒譏為「行人地獄」，行政院推出「行人優先交通安全行動綱領」政策，修法重罰未禮讓行人；對此，法務部行政執行署台北分署3日表示，台北分署對於未停讓行人之交通違規裁罰案件專案列管，並分別以執行帳戶存款、股票、薪資方式，強力催討5名民眾罰鍰。

台北分署表示，北市中正區詹姓男子，2021年8月在北市忠孝東路七段駕駛汽車轉彎時，未暫停讓行人優先通行，經北市交通事件裁決所裁罰1500元；另詹男駕駛執照經註銷仍駕駛機車違規情事，亦遭裁罰，連同未停讓行人案件合計共2張罰單，裁罰金額共1萬500元，全案今年2月移送台北分署執行。

台北分署受理後，列為重點執行案件，對詹男任職公司核發執行命令，該公司於今年6月初已償還詹男欠款。

另北市中山區張姓男子，去年5月北市松隆路駕車轉彎時，未暫停讓行人優先通行，被裁罰2600元；另張男另因多次未繳停車費等違規情事，合計共7張罰單，裁罰金額共4400元。

台北分署查出張男帳戶內有浩鑫、新鉅科及醣基等股票，即核發扣押股票之執行命令，並委託台銀代為變賣股票後，追回欠款。

此外，北市蔣姓男子、陳姓男子及林姓女子，因駕車轉彎時未讓行人優先通行遭裁罰，台北分署查出3人銀行存款，即核發執行命令執行，陸續在5月底前順利追討欠款。

台北分署強調，對於未停讓行人之違規裁罰案件，將列為優先嚴格執行對象，鍥而不捨執行，全力落實行人優先之交通安全政策，以保障行人路權。