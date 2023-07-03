消費者指控承億文旅在日月潭的飯店「潭日月」，官網寫著「6歲以下免費入住」，未料不佔床、不算人頭的未滿3歲幼兒，竟要求加價1萬元升等房型。（摘自爆料公社／楊靜茹南投傳真）

消費者在臉書指控旅店「潭日月」玩文字遊戲， 稱幼兒免費卻要加價升等，網友痛斥業者這樣洗客人，心機卑劣。（摘自爆料公社／楊靜茹南投傳真）

民眾在臉書社群「爆料公社」指控，承億文旅在日月潭的飯店「潭日月」，官網寫著「6歲以下免費入住」，根本不佔床、不算人頭，未料2個未滿3歲的幼兒竟要他加價1萬元升等，po文者不敢置信詢問：「3歲以下不佔床，不是不收費？」櫃檯回覆：「不是收費的問題，是人頭的問題。」痛斥業者玩文字遊戲，根本是詐欺。

承億文旅以文創設計為旅店核心，向日月潭文武廟承租香客大樓，改造成文創旅店「潭日月」，飯店位於日月潭畔，可以眺望湖景，室內空間以文風武格融入東方書院美學，開幕後廣受歡迎。消費者指控業者涉嫌玩文字遊戲，6歲以下免費入住，卻要求加價升等房型。

Po文者指出，日前他們一家四口到南投，2個小孩都未滿3歲，想體驗開幕迄今尚未入住飯店「潭日月」，櫃檯詢問要放什麼嬰兒用品後，竟告知她訂一大床房型，沒辦法2大2小入住，她詢問：「3歲以下不佔床，不是不收費？」櫃檯回覆：「不是收費的問題，是人頭的問題。」

6歲以下不佔床應該不算人頭，她詢問要如何解決？業者提供的解決方式是加價1萬元升等房型，她訝異回：「1個嬰兒你要收我1萬元？ 有附辣妹保母是不是？」櫃檯強調規定就是如此，她決定取消不住了，櫃檯不死心，繼續推銷：「你還可以考慮加價1萬8000元有方山水獨賣套房。」痛斥：「台灣住宿費貴得離譜了，這樣玩文字遊戲更不應該。」

「這種逆潮流、帶歧視，事業不會成功的。」網友認為，業者用這種卑劣的心機和策略，這樣洗客人，一定是累犯，「常常有限兒童不得入住或餐廳，我一概不消費，這是歧視，應徵員工都不可以限制條件，更何況服務業」。