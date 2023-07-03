保瑞與全球腦神經專科製藥大廠Lundbeck Export A/S(Lundbeck)簽訂策略合作協議，將取得Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥的台灣市場經銷權，並自2024年1月1日起正式由保瑞集團獨家代理銷售在台灣深耕多年醫院、診所及藥局等通路。

保瑞指出，腦部神經病變，包括神經系統和精神障礙，在他人眼中往往是看不見的複雜疾病，但對個人、家庭、甚而整個社會造成了巨大的影響與負擔。針對這些腦部疾病所需花費的醫療成本估計約佔全球GDP的近10%，而根據世界衛生組織的統計資料，光是憂鬱症及焦慮症這兩種最常見的心理健康問題，每年就至少對全球經濟造成了1兆美元的損失。

祥翊目前在台灣與美國分別取得3項及7項原料藥主檔案(DMF)，過去5年陸續取得6張美國學名藥證，隨著疫情解封、藥品出貨增溫，今年前5月營收為歷史同期次高。祥翊已規畫辦理現金增資，將發行1,000萬股，每股28元，預計募集2.8億元資金。此外，為加速擴大營運版圖並引進策略投資人，也將進行私募普通股案，預計發行不超過2,000萬股，並自股東會決議日起一年內授權董事會分2次辦理。