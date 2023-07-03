根據日銀的季度「短觀」報告，6月份日本大型製造業信心指數為+5，從3月觸及的兩年低點（+1）反彈、創下2022年12月以來新高，並超出市場預測（中值為+3），顯示企業正逐漸擺脫原材料成本上漲與供應中斷帶來的衝擊。

大型非製造業信心指數從上季的+22進一步攀升至+23，為連續第5個季度上揚，並創下2019年6月以來新高。

大型製造業預期未來3個月商業環境將改善，但非製造業預期商業環境將轉弱。

日本企業擬擴大資本支出，並預期未來5年通膨率仍將超過日銀設定的2%目標，意味著日銀讓大規模貨幣激勵措施逐步退場的環境將逐漸到位。

大型企業預期本財年（截至2024年3月底）資本支出將增加13.4%，遠超出3月份調查所預估的增加3.2%，亦高於市場預估的成長10.1%。

受訪企業預期一年後通膨率達到2.6%，低於3月預估的2.8%。企業預估三年後通膨率為2.2%，低於3月預估的2.3%；企業預估五年後通膨率為2.1%，與3月份所做的預測一致。

伊藤忠經濟研究所（Itochu Economic Research Institut）首席經濟學家Atsushi Takeda表示，受惠於汽車與能源業復甦，這份調查結果比預期強勁一些。強勁的資本支出亦使機械製造業的信心增強，「這份短觀報告證實我們的觀點，即日本經濟正持續邁向溫和復甦」。

在上周的歐洲央行論壇上，日銀總裁植田和男表示，由於進口價格上漲的影響將逐漸消退，日銀預期通膨可能放緩一段時間，但也認為通膨可能在明年加速彈升，屆時日銀將有充分理由調整貨幣政策，可能放棄持續近10年的零利率政策。