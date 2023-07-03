金曲歌后艾怡良前晚在金曲頒獎典禮看錯名字，導致入圍者陳建瑋以為得獎，感言講到一半被提醒，而真正「最佳單曲製作人」得獎者是嘟嘟和周已敦，嘟嘟昨（2日）在IG寫下長文感言，獲獎的喜悅在一陣混亂和錯愕中發生，「對我來說比較可惜的，是本來準備的一串感謝名單，我也緊張混亂到都忘了講。」他也希望，在頒獎事件後，外界能給這首歌一個正常獲獎的關注的機會。

嘟嘟在長文中表示，他收到祝賀得獎的訊息外，也看到很多不同的聲音，有心疼陳建瑋、譴責艾怡良，有人心疼嘟嘟和周已敦成了插曲下的犧牲品，甚至有聲音是「覺得這個獎就應該給建瑋哥（？）」嘟嘟在得獎的當下，馬上就為自己和夥伴喝采，「不過我們的狀況不太一樣，它是在一陣混亂和在場所有人的錯愕之中發生，對我來說比較可惜的，是本來準備的一串感謝名單，我也緊張混亂到都忘了講。」

下台後，嘟嘟和周已敦特別到後台向陳建瑋道謝，讓他見識到前輩的大器和寬容，事後很多人都說會賺到很大版面，「但事實是，回到家後看到這些聲音和反饋，各式各樣的新聞都圍繞著金曲烏龍、頒錯獎、建瑋哥高情商，但，沒幾個人在討論這首歌，沒幾個人在乎獲獎人是誰。」

發行《Snow White》專輯時，嘟嘟收到音樂圈很多正面反饋，但市場反應差，沒流量、沒聲量，讓他一度陷入低潮，直到他花一年調整步伐，再到入圍金曲，嘟嘟的反應是平靜遠遠大過於興奮，他也感性說：「現在的我深知，這個獎的用意不在於『帶』我們飛到更遠的地方，而是告訴我們『請』飛到更遠的地方。」

針對頒獎烏龍，嘟嘟強調，期望大家能更理性輕鬆的看待這一切，「而我們到底是不是成了這些版面的犧牲品，老實說我一點都不在意」，他只希望外界能給這首歌一個正常獲獎的關注的機會。