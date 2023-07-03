The Chicago Bulls have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $10.2 million due to injury of Lonzo Ball, who is expected to miss the entire 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日爆料，「球哥」朗佐鮑爾預計將因膝蓋傷勢繼續缺席整個2023-24年球季，也讓公牛已跟聯盟申請1020萬美元傷病特例，希望可以找來稱職後衛填補球哥位置，只是外界幾乎認定球哥應該很難回到球場繼續奮戰了。

因為朗佐鮑爾自從去年1月膝蓋受傷之後，接連開了兩次膝蓋手術，他的傷勢卻沒有任何好轉跡象，也讓他上季根本無法宣告傷癒復出，甚至今年3月又接受了左膝軟骨移植手術，在NBA過往歷史中，還沒有任何一名球員接受過軟骨移植手術還能復出。

諷刺的是，朗佐鮑爾在2021年夏天跟公牛簽下4年8500萬美元合約，這份合約要到2025年才到期，其中2023-24年球季薪水是2047萬美元，2024-25年球季的最後一年合約是價值2140萬美元的球員選項合約，可是他到目前為止，只幫公牛打了35場。