陝西省境內鎮巴縣突發50年一遇特大暴雨，導致80條路中斷並轉移4533人。（澎湃新聞）

陝西漢中市鎮巴縣月1日20時至2日01時，境內普降暴雨、大暴雨，局地特大暴雨，其中，漁渡鎮、仁村鎮、赤南鎮3小時降水超100公釐，河流溝溪暴發發山洪，漁水河漁渡段、赤南段出現超警戒洪水過程，縣防汛抗旱應急指揮部立即啟動防汛Ⅲ級應急回應。目前，全縣80條道路受損中斷；受損房屋66戶148間，嚴重受損房屋3戶9間，倒塌8戶24間；初步統計，直接經濟損失3127萬元，受災人口達5637人，預計經濟損失將達到1.2億元人民幣。

據澎湃新聞報導，當地市縣黨委、政府啟動突發公共事件應急預案，發出抗洪搶險命令，透過黨政領導指揮，組織公安、消防、電力和民兵應急隊伍開展搶險救援、道路搶修、群眾轉移安置、災害監測等工作。

各級黨員幹部下沉一線，動員風險地段人群、特殊人群全部轉移，落實網格化管理及「三盯一」措施，確保受災群眾妥善安置。特別是針對下一輪強降雨預警，提前做好宣傳勸導工作。

截至2日下午16時30分，已妥善轉移安置受威脅群眾1795戶共4533人，防汛物資、救援設備等調運儲備工作均已到位，救援搶險工作持續展開。