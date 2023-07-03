一名兒科醫師日前自爆因孩子欠缺生活自理能力，改採嚴厲管教方式，第一時間不少網友留言喊「加油」，律師呂秋遠表示，許多打小孩的家長會有8大自我合理化理由，如「他還小，講道理講不聽，只能用打的」、「我養他，為什麼不能打他？」、「他都講不聽，這是最後手段了」、「你沒有小孩，不懂辛苦」等，但會動手的父母都應該承認情緒控管有問題，也希望社會上不要再有人對施暴的父母說加油，因他們不需要加油，而是需要求助。

呂秋遠前天（1日）於個人臉書粉專指出，若這個社會的標準是「暴力零容忍，為何許多家長會覺得，打孩子是必要之惡？」撇除虐待孩子的不是「父母」，有些人認為打小孩是別無選擇的最後手段，以教導正確觀念為名，在忍無可忍的時候「懲戒」。

呂秋遠表示，打小孩的父母通常會有8大自我合理化理由，「他還小，講道理講不聽，只能用打的」、「我養他，為什麼不能打他？」、「他都講不聽，這是最後手段了」、「打了就會聽話了」、「你沒有小孩，不懂照顧小孩的辛苦」、「你很會帶，你來！恐怕你也是嘴砲而已」、「不然你要我怎麼辦？」、「我也是為了他好」。

呂秋遠說，孩子屢次再犯的原因為何？會不會最後忘記被打的原因，只記得自己挨打？而有些情況是須透過早期治療，家長沒發現就認為是孩子不聽話，但某些時候其實是孩子透過這種方式在抗議，如此一來「打會有用嗎？」

呂秋遠表示，會有動手打人家長都有一套「SOP」，通常這類家長都會表明先前已警告，累犯才會動手，但「我們對別人也是如此嗎？」與他人相處要互相尊重，在家裡基於血緣關係，就可以略施「薄懲？」

呂秋遠說，打朋友會有傷害罪、還有可能被還手，但是打沒有反抗能力的孩子，可以說是管教，行使懲戒權，而且用這種方式可以讓自己壓力變小，「邊打邊流淚，是為自己哭？還是為小孩哭？」他希望社會上不要再對子女打巴掌、罰跪、拳打腳踢的父母說加油了，他們不需要加油，而是需要求助。

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