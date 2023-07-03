台灣因為交通問題嚴重，行人穿越馬路時常常險象環生，交通部為洗刷「行人地獄」惡名，7月1日起祭出狠招，只要行人在斑馬線上，汽機車靠近3公尺內就要重罰6000元。前台北市議員羅智強則指出，台中市長盧秀燕現也積極規畫交通管制，截至5月31日止，行人受傷事故已經降低約4成。

羅智強昨（2）日在臉書發文表示，感謝媽媽市長保護行人，並稱台中今年在盧秀燕的努力之下，截至五月底，行人受傷事故降低約4成。羅還指出，台中有許多交通命脈的區域在上下班時段都有大量的車流人流，行人跟駕駛都處在風險當中，但盧秀燕對症下藥，讓市府配合警政署找出原因並加強執法，落實尊重行人、保護行人的觀念。

除了改善行人地獄，羅智強還提到，台中市民在搭乘大眾運輸時，所使用的月票是全國最優惠，此舉除了能真正鼓勵市民們搭乘大眾運輸，也間接降低了個人事故的發生！

對於台中交通的驚人革新，網友也相當有感，紛紛留言喊讚，「台中市上班上課尖鋒時間都有看到員警在各重要路口斑馬線，維護行人通行安全」、「我台中，我驕傲」、「令人敬佩好市長」、「台中市民好福氣」。