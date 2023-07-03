據澎湃新聞報導，「俄羅斯與中國在中亞不存在競爭關係。我們同中國和中亞分別都有著良好的關係。」俄羅斯國際事務委員會主席、俄羅斯前聯邦安全會議秘書、前外長伊戈爾·伊萬諾夫在於7月2日開幕的第十一屆世界和平論壇的問答環節中做上述表示。

今年5月，中國－中亞峰會在陝西省西安市舉行。這是中國同中亞國家建交31年來首次以實體形式舉辦峰會，也是中國－中亞機制建立3年來的首次峰會。中亞五國輿論認為，此次峰會標誌著中亞國家與中國關係開啟了新紀元。

與此同時，關於「小多邊是否會影響大多邊」的聲音漸起。中亞地區也被認為已成新的大國競爭之地。對此，伊萬諾夫表示，任何有利於地區國家發展的關係都是好的，「正如我們都是上合組織的成員，並且有著密切的合作。」

7月2日下午，伊萬諾夫與世界和平論壇祕書長閻學通在大會期間以「發展中的多邊主義」為題進行了對話。伊萬諾夫在會上談到，世界上許多國家都認同俄羅斯和中國的立場，這也是為什麼我們已經看到了跨區域的經濟一體化和合作機制的形成，我們還看到建立了多種形式的夥伴關係，來解決具體的問題。

伊萬諾夫表示，包括：上合組織、金磚國家、俄羅斯印度中國三方機制、二十國集團，這都是例子，就是以各種形式體現多邊主義的指導選擇。

7月4日，應印度共和國總理莫迪邀請，中國國家主席習近平將在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議併發表重要講話。印度是今年上合組織輪值主席國，同時也是今年9月即將舉辦的G20輪值主席國。

印度迎來「主場外交」年。與此同時，在剛剛過去的6月，印度總理莫迪對美國進行了國事訪問，美印簽署了聯合聲明，內容多達58條，莫迪此訪也被視作美印關係的「轉折點」。

在7月2日的和平論壇上，伊萬諾夫被問及，俄印之間有著特殊的關係，美印最新的聯合聲明中有一些部分也涉及到俄羅斯，這是不是意味著俄印之間關係漸行漸遠？

對此伊萬諾夫表示，印度確實有自己的全球利益訴求，俄羅斯必須尊重印度自己簽署的協定。「我之前演講時也提到過，我們尊重所有行為體的利益。我認為不需要假裝印度跟某一個國家的關係是排他的，從印度的歷史和全球視角來看，有它的利益訴求，我們之間也可以進行合作。」

「從歷史來看，我可以證明我們與印度領導層之間政治上有很好的相互理解，在區域和全球問題上也是如此。」伊萬諾夫坦言，「的確，俄印兩國在經濟之間的合作有一些限制。未來要認真思考如何找到俄印兩國經濟利益的兼容性，不僅僅是石油方面的，我們看到全球石油引起的變化。除了石油這個重要的能源外，從長期合作角度來看，還有其他點。」

伊萬諾夫表示，「我們俄印兩個國家有能力進行經濟合作，這對政治上的互相理解也很重要，我們必須做到這幾點。」