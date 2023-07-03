香港保安局長鄧炳強接受港媒採訪時提到，《基本法》第23條立法會考慮社會近年的情況，以及香港面對的國家安全風險。他還強調，會繼續針對涉嫌危害國家安全的人和組織展開深入調查，並繼續偵測以「軟對抗」手法散播「反中亂港」訊息，包括進行「網上巡邏」，追究涉事者刑事責任。

香港《大公報》今日刊出鄧炳強專訪內容。他指出，一些危害國家安全分子，仍然以不同方式，鼓吹、滲透以及串謀勾結外國勢力，間諜活動的風險亦不容忽視，有國家情報機構更曾公然表示會羅致祕密情報人員，深入掌握有關中國的材料。

鄧炳強指，《基本法》23條規定應立法禁止的七類行為中，現時《香港國安法》涵蓋了兩類，而現行本地法律只涵蓋了部分相關行為，因此有需要完善。政府正檢視國安法和現行法例未有涵蓋的行為，包括注意間諜活動和網路方面的缺口，以制定有效和務實的方案和條文。他認為，有了《香港國安法》和《基本法》23條立法的「組合拳」，必定能做到「一加一大於二」，全方位維護國安。

鄧炳強表明，特區政府會以立法方式，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，執法部門會繼續針對涉嫌危害國家安全的人和組織展開深入調查，並繼續偵測以「軟對抗」手法散播反中亂港資訊，包括進行「網上巡邏」，追究涉事者刑事責任。