據澎湃新聞報導，7月2日，伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾在第十一屆和平論壇的一場小組討論上再次證實了伊朗即將正式加入上海合作組織的消息，「伊朗很快會成為上合組織的成員。這一組織本身體量很大，在區域層面扮演著重要的角色，伊朗加入上合組織就能與組織內的其他成員國未來拓寬合作，這對於伊朗和其他國家來說都至關重要。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫6月30日表示，在7月4日即將舉行的上合組織國家元首會議上，將正式確定伊朗的成員國資格。俄羅斯總統上海合作組織事務特別代表巴赫季約爾·哈基莫夫稱，接納伊朗成為上海合作組織的正式成員將是上合組織新德里峰會的關鍵決定。

中國前中東問題特使吳思科在這場題為「中東：地緣政治變遷與地區和平」的小組討論上回應提問時指出，伊朗加入上合組織，應從上合組織的成立的初衷與原則來理解。「上合組織的每個成員本身就是相互平等與尊重的，組織是開放的，不是搞封閉的，它會按照自己的原則吸收新的成員。」吳思科說道，「上合組織的目的也很明確，就是攜手為了地區穩定、發展作出貢獻。」

吳思科表示，上合組織迎接新成員，反映出了這一組織成立的宗旨和精神原則。「伊朗作為亞洲國家，從文明和現實的角度都有重要的影響力，同時與周邊國家的關係也在不斷發展。伊朗加入上合，我相信會使上合組織更有活力，使亞洲——也是產生古老文明的這樣的一個地區，在新的時期能煥發出更多文明的光彩，攜手為新時期的和平發展作出貢獻。」

2022年9月14日，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚與上合組織祕書長張明在烏茲別克撒馬爾罕簽署了伊朗加入上合組織的備忘錄。這是上合組織成員國2021年同意接納伊朗成為新成員後，伊朗正式加入程序中的又一關鍵進展。根據相關程序，伊朗預計於2023年上合峰會之際由觀察員國轉正為成員國。