以色列將再添購25架F-35隱形戰機

以色列國防部2日宣布，將再向美國採購25架F-35隱形戰機，將原本的機隊從50架增為75，一口氣擴大50%。

綜合外電報導，F-35是全球最先進的戰機，而以色列不但是美國以外第一個採購F-35的國家，也是中東唯一操作這款戰機的國家。長久以來，阿拉伯聯合大公國雖然一直想要向美國採購F-35，但由於卡在和中國的關係，因此遲遲無法如願。

以色列說，這筆30億美元（近920億台幣）的軍購案可望在近幾個月敲定。據說美國將提供軍援資助以色列，而洛克希德馬丁（Lockheed Martin），還有美國發動機製造商普惠（Pratt & Whitney）都承諾，將讓以色列公司參與製造流程。聲明中說，新協議將確保美國和以色列國防工業繼續合作，以生產零組件。

而以色列會擴大F-35機隊，正值與伊朗緊張升高之際。在以色列眼中，伊朗是最大的敵人，它先前曾以F-35擊落伊朗無人機，並威脅要對伊朗核目標發動遠程打擊。2018年5月時，以色列空軍便坦承，以國是率先將F-35用在戰鬥上的國家，並將它命名為「全能王」（Adir）。

以色列指控伊朗設法研製核武，儘管德黑蘭否認，但多年來以軍不斷攻擊伊朗核武專家和境內設施，據信都和這有關。