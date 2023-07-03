藝人陳建州（黑人）遭前黑澀會美眉大牙（周宜霈）及模特兒郭源元指控性騷擾，對此，陳建州皆發出聲明否認，老婆「范范」范瑋琪也力挺「相信丈夫是個正直的人」而隨著事件延燒，過往夫妻的互動也被翻出，范瑋琪曾坦言對黑人很傷腦筋，甚至曾怒吼為什麼要讓她這麼難堪。

范瑋琪2012年在節目《康熙來了》中談到婚姻生活，當時小S透露，每當范瑋琪提到「公司的人」或「陳建州」，都會感到憤怒甚至氣到爆青筋，比方說陳建州喜歡偷穿她的表演服裝，之後還現身在台上鬧場，讓范瑋琪無奈表示「什麼場子我都應付過，但最難防的是我老公」。

影片取自《我愛貓大》若有移除請見諒

范瑋琪坦言，有時在大眾面前不能直接爆發，因此一回到家總會大吼：「陳建州！你為什麼要讓我這麼難堪？」不過這時對方就會無辜地盯著電腦打電動，讓她罵不下去。

此外，每次演唱會結束後，陳建州會帶一群朋友到飯店繼續開趴，並跟她要求簽名、合照，陳建州還曾在她卸妝時，拿著親戚打來的電話要她接聽，讓她覺得非常辛苦，聽到這一旁的小S則出面緩頰「『想要揍死老公的情緒』也是一種愛的表現」。

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