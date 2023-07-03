有些人在做事情時總是能得心應手，可是一旦遇到感情問題就會戀愛腦，失去思考，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙子座、水瓶座在愛情中容易患得患失，情感永遠大於理智，因此時常為愛情所困擾。

▍巨蟹座

巨蟹座一旦愛上，在患得患失，想獲得好結果的願望催動下，會變得斤斤計較。他們不是不勞而獲的類型，通常會先努力付出，等到為愛投入到某種程度後，再要求對方回報，在此之前，巨蟹座會一直為難自己為感情做出犧牲。

▍雙子座

雙子座講起道理來很有自己一套，甚至最後連自己都會相信。雙子座不喜歡鑽牛角尖，只要一件事情想不通，就會從另一個角度出發，可惜這一點不適用於他們談感情，當愛得越來越深，固執的一面就會展現出來，誰都攔不住。

▍水瓶座

水瓶座對自己的寬容度十分足夠，但愛情能讓人如癡如醉的功力卻不容小覷，這能稀釋他們的理智，導致戀愛後，心理上經常有理智與感情的抗爭，在能與不能，是否繼續維持下去之間糾結，時常讓自己陷入為難之中。