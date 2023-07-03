華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，前者約貢獻營收7～8成，以晶圓代工及記憶體廠為主要客戶，並規畫切入封測廠。後者營收貢獻約2成，為毛利率較高的利基型產品，並推展至有自動化廠務需求的企業。

華景電2023年前5月自結合併營收4.93億元、年減8.28％，較前4月轉為衰退、仍創同期次高。首季歸屬母公司稅後淨利0.82億元，雖季減23.42％、仍年增達17.41％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘2.39元亦創同期新高、歷史第四高。

展望後市，華景電董事長陳榮華在營業報告書中表示，5G、人工智慧（AI）結合物聯網、車用電子、化合物半導體等新興技術與應用，將驅動更多類型的半導體元件需求成長，對微污染防治系統要求大幅提高。

陳榮華指出，華景電順應大環境不斷成長精進並持續改善，提供關鍵客戶更專精且優異的產品，未來一年無論是自動化物料搬送系統（AMHS）、RFID整合派工系統及晶圓載具、設備或耗材，在半導體聚焦策略運用下，整體表現將持續穩健成長。