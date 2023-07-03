旅客欲透過「T-EX行動購票」App在車站內購買自由座車票，只需開啟手機上的藍牙功能，再點選App中的「今日自由座」專區，系統就會自動設定您所在的車站為出發站，接著選擇欲前往的車站及票種並立即完成付款後，就可購得1張自由座車票，再使用購票手機中QR code直接進站乘車。

台灣高鐵表示，本服務即日起在各車站大廳同步開放，旅客將手機攜往靠近售票窗口、自動售票機或進站閘門等周圍區域，即可接收訊號並快速使用「T-EX行動購票」App購票新功能。此外，本服務限以購票手機感應進出站，故每次僅可透過T-EX購買1張單程自由座車票，若有同時購買去、回程車票的需求，或多人同行需要一次購買多張自由座車票時，仍請透過站內的自動售票機或售票窗口購票。「T-EX行動購票」App開放自由座站內購票時間，自各站營業時間起至末班車發車前5分鐘止，以確保旅客順利乘車。