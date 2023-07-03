新北市經發局持續推動「新北市國內外參展補助計畫」，今年預計辦理3梯次，前兩梯次共受理144案，申請補助金額達524萬元。第3梯次即起至31日開放申請。

經發局長何怡明表示，新北市自2015年起辦理「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，以實質措施鼓勵廠商積極拓銷，針對工商團體組團及本市廠商個別參展提供補助。今年度參與國外展覽補助金額最高為8萬元，國內展覽最高補助4萬元，線上國際展覽補助金額最高則為2萬元，盼協助業者拓展貿易商機，提升品牌曝光度。

參與大型展覽除了增加品牌知名度，更有機會爭取國內外訂單，例如來自淡水區的亞得利股份有限公司，在「2023台北國際自行車展」行銷優質自行車零配件，預估可為公司創造上百萬元貿易商機；泰山區的淞康國際企業有限公司則在「2023台灣國際醫療暨健康照護展」與醫療用品商洽談，推廣多功能彈性防護繃帶產品特色，可望為公司帶來上千萬元的銷售額。

經發局提醒，「新北市國內外參展補助計畫」今年度最後一梯次已正式起跑，報名時間至31日，歡迎踴躍申請。更多詳細資訊請上新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)查詢，或電洽(02)2960-3456分機5483林小姐。