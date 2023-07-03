TPASS基北北桃通勤月票上路首個上班日，全台第二大站台鐵桃園站嚴陣以待，持月票人數約占總體一半。(蔡依珍攝)

TPASS基北北桃通勤月票上路首個上班日，全台第二大站台鐵桃園站嚴陣以待，持月票人數約占總體一半。(蔡依珍攝)

TPASS基北北桃通勤月票上路首個上班日，全台第二大站台鐵桃園站嚴陣以待，持月票人數約占總體一半。(蔡依珍攝)

鐵警也出動幫忙導引。(蔡依珍攝)

台鐵第二大站嚴陣以待 持TPASS約占一半

TPASS基北北桃通勤月票上路首個上班日，全台第二大站台鐵桃園站嚴陣以待，4名工作人員全穿上「TPASS」背心現場指引，鐵警也出動幫忙引導，4線道有2線專供月票行走，雖然6點至8點交通巔峰期排隊人龍長，且零星仍發生走錯道情況，但仍順暢，持月票人數約占總體一半。

「感應完就進站不要逗留！」台鐵桃園站備戰通勤月票上路首個上班日，出動4名身穿「TPASS」背心的工作人員，鐵警也來幫忙，入站4線道共有2線道為月票專用道，工作人員特地站在中間分隔提醒持TPASS月票要走專用道，否則會被重複扣款，雖然零星仍有民眾排錯道，但閘門感應到有綁訂月票都會關門示警。

現場觀察民眾多持原本的悠遊卡或信用卡，也有不少人直接綁定桃園市民卡，更有人直接用智慧手錶感應進站，方便快速，零星民眾因錢包有其他卡片干擾，無法感應導致稍微「卡關」，整體多能迅速通過。

現場人員透露，通勤人潮和過往周一上班日差不多，持TPASS月票者並未明顯增加，約和購買月台票或使用一般電子票證進出的民眾各占一半，後續待觀察，部分通勤族一早到火車站才急著買TPASS月票，台鐵桃園站早上共售出186張TPASS通勤定期票「基北北桃都會通」。