勞動部今(3)日公布最新勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計2078家，實施人數1萬7961人，其中製造業本周實施人數達9693人，續創2020年9月底1萬671人以來的新高。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2078家，實施人數1萬7961人，較上期2045家、1萬6762人再增33家和1199人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本次增加業別仍以製造業為大宗，本次光製造業就增加20家和1116人，其中有2家增幅明顯，有1家製作自行車零件的金屬機電工業，實施人數90多人，不過該業者今年陸續都在接續實施，主要還是因為訂單減少。

而另1家輪胎製造的化學工業本次首次實施，但實施人數高達696人，不過特別的是，該家實施天數僅10天左右，但有給員工部分薪資，實施原因也是訂單減少。

王金蓉指出，不過該家有出現延遲通報實施減班休息的狀況，已請地方政府前往了解延遲通報原因，以及實施相關減班休息措施是否符合「勞基法」規定。