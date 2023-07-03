全球約有9成的稀土在大陸提煉，大陸掌握著絕大部分的稀土供應鏈，美國則急欲找回稀土主導地位，但美國期刊《外交政策》撰文指出，美國過去曾是稀土產業的領頭羊，但現在與世界其他國家一樣，正在節節敗退，並被大陸拋在後面。

報導指出，美國為了減少對北京的依賴，加大了復興本國稀土行業的力道，但專家表示，美國國會議員面臨著艱鉅的稀土業政策挑戰，立法者對於如何對抗大陸的規模經濟和填補巨大的專業差距感到困惑。

關鍵礦產研究所執行主席傑克·利夫頓Jack Lifton說，為了重建美國稀土行業，你需要受過教育、有經驗、以及擁有礦山和加工系統等，但這一切在美國都不存在。

報導提到，稀土由17種元素組成，是高科技武器與風力發電渦輪機等裝置的關鍵原料，而大陸在稀土供應鏈中占據壓倒性主導地位，控制著85%的加工量和92%的磁鐵產量。

國防巨頭雷神公司首席執行官格雷格·海耶斯示警，9成以上的稀土材料或金屬來自大陸或在大陸加工，如果我們不得不撤出大陸，將需要很多很多年的時間才能在國內或其他友好國家重建。

報導分析，美國在稀土業面臨的部分問題點在於，立法者面臨艱鉅的政策挑戰，尤其在大陸已經領先數十年的情況下，美國目前仍持續落後。