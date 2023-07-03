在大陸招聘市場「缺少人多」的當下，一些用人單位招聘時會提出與職缺內容、職責無關的條件，甚至越來越畸形。從「關心」家庭背景、戀愛經歷，到詢問血型看手相，甚至要求入職後得先買房，種種侵犯求職者的隱私與莫名限制折射出目前就業難之下的市場扭曲。

最近正忙著找工作的北京某大學碩士畢業生劉永娜（化名）說，好多單位要求應聘者形象氣質佳，有的會直接詢問身高，達不到要求的會直接拒絕。與周圍同學聊起求職經歷時，甚至有同學會在面試時被看手相，宣稱「手紋有福氣」者錄用幾率更大。

根據《工人日報》報導，今年3月，河北唐山一企業招聘會計職缺時，要求應聘者是A型血，並強調「注意一定要是A型血」的消息，引發了廣泛關注。面對大陸網友的質疑，該企業相關負責人回應稱，這一要求是工作人員自行增加的，原因是覺得A型血的人員辦事認真，比較適合此職位。

還有一則「男子求職被要求需買房」的消息，也沖上熱搜榜。杭州市民周先生應聘一家企業銷售職位時，人事經理表示要在入職第一天買一套房子，公司出10萬元人民幣，剩餘款項自付讓人哭笑不得。

有著多年人事工作經驗的陳偉明（化名）也坦言，尤其是小公司，招什麼樣的人常常是老闆拍腦袋決定，還有人迷信，像是挑生肖、限星座，不招那些自己「相沖」的人。

北京市蘭台律師事務所律師程陽說，「奇葩招聘的現實成因是多方面的」，招聘單位的用工自主權是市場規律的客觀要求，受到法律保護。但權利行使必須在相關法律和政策框架內，不能無限擴張。不能基於外貌、生肖、籍貫等與工作要求沒有必然聯繫的先天條件進行篩選，否則就構成了對求職者隱私權、平等就業權、人格權的侵犯。