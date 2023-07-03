耀樂控強拍不雅片 炎亞綸前往婦幼隊偵訊｜2023.07.03

37歲男星炎亞綸先前遭「抖音男神」耀樂爆料在過去交往期間曾被強制發生關係及拍攝不雅片的醜聞，雖炎亞綸第一時間否認，但仍暫時取消部分工作；據悉，今（3）日上午10時，炎亞綸在2名律師陪同下到台北市婦幼隊製作筆錄，目前仍在偵訊中。

炎亞綸先前遭耀樂指控，曾強制發生關係及偷拍不雅影片，事後炎亞綸發出長文否認，耀樂則在沒多久後召開記者會還原真相，怎料炎亞綸卻以一身白衣白褲白帽現身，當場向耀樂鞠躬道歉：「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」之後離開時還向媒體澄清，兩人是合意發生關係。

事實上，耀樂21日舉行記者會指控炎亞綸偷拍性愛影片時，士林地檢署當天已針對偷拍部分，依違反《兒少性剝削防制條例》主動簽分他字案，且由婦幼專組檢察官指揮台北市政府警局婦幼警察隊偵辦。

然而，耀樂24日也主動與警方聯繫，由律師陪同製作筆錄，檢方表示，目前已完成分案，今（3）日上午炎亞綸是在今天上午在2名律師陪同之下到台北市婦幼隊製作筆錄。

婦幼隊偵防組長蘇文紹稍早出面說明。(圖/截圖自中時YT)

婦幼隊偵防組長蘇文紹出面解釋「針對今天接近中午時，有部分媒體對於本隊使用偵防車接送人氣藝人到本隊詢問的情節，在此澄清炎姓藝人並未使用特權。」蘇文紹接著表示，他們是奉檢察官指示，合法通知炎姓藝人到本案說明，後續因為有相關的偵查作為，所以無法提供詳細說明。不過，炎姓藝人進來跟離開的時候都有專車接送，目前也只有搜索票沒有拘票。

炎亞綸稍早身穿白色上衣牛仔褲現身，過程中面對媒體提問表示，謝謝關心，當被問及還有其他受害者及事件爆出，炎亞綸則表示，不要亂猜測。

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