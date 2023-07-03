據澎湃新聞報導，第十一屆世界和平論壇7月2日上午在北京開幕。金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統迪爾瑪·羅塞夫在當天首場大會「構建中的國際新秩序」的發言中指出，當前全球面臨著多重危機，包括氣候危機、經濟衰退、保護主義以及地緣政治衝突等，使得不安全和不穩定已成為常態。在此背景下，發展中國家普遍受到不利影響，政治和制度的建設與調整變得緊迫而必要。

報導稱，值得一提的是，在談及如何應對「美元霸權」帶來的負面影響時，羅塞夫認為，在沒有單一貨幣能夠完全取代美元的情況下，最有可能的是建立一個適應能力更強的、新的貨幣體系，而這一體系需要以國家間雙邊貿易增長、新興經濟體本土資本市場的深化、制定針對國際收支貨幣的保險計畫為基礎。據俄羅斯衛星通訊社此前報導，俄羅斯國家杜馬副主席巴巴科夫稱，金磚國家成員國正在考慮創建一種新貨幣形式，發展這種新貨幣的倡想或在今年8月於南非舉行的金磚國家領導人峰會上展示。

在大會提問環節，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向羅塞夫提問稱，「在金磚新開發銀行的實踐中，與世界銀行和亞洲開發銀行這些原有的多邊金融機構相比，有哪些不同？不同在多大程度上，增進了新開發銀行的競爭性和合理性？」

羅塞夫回應，在金磚新開發銀行成立之前，金磚國家合作機制就已經存在。在此基礎上，金磚國家簽署了一系列協定，創建了金磚新開發銀行，五個創始成員（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）各佔20％股份。對於發展中國家而言，那些（偏向於）發達國家的多邊金融機制是不公平的，金磚新開發銀行克服了這一問題。

羅塞夫表示，金磚新開發銀行的主要成員是拉美國家等新興經濟體，而從成立以來，新開發銀行面向的對象就是發展中國家，「因此，針對某一類國家而非某一地域也是金磚新開發銀行與其他多邊金融機構的最大區別。」

她緊接著指出，當發展中國家向發達國家或是世界銀行、國際貨幣基金組織等金融機構借款時，門檻非常高，且需要借款國自身具備很多條件。「但金磚銀行不會這樣做（設置這些條件），我們不用抵押貸款，我們會幫助發展中國家，解決它們最緊迫、最優先的問題。讓借出去的資金，盡可能發揮更大的作用，去資助一些優先級更高的項目，這就是我們與其他多邊金融機構的區別。」