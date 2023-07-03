林芬卉指出Tesla已量產的電動車超級工廠(Gigafactory)包括上海、美國加州及德州、德國柏林廠，墨西哥新廠可謂Tesla位在北美的另一座超級工廠。對比目前量產規模最大的上海工廠(年產能75萬台)，墨西哥廠規畫的產能高達100萬台，且廠房面積為上海廠的20倍，不難看出Tesla將電動車事業重心轉往北美地區發展的強度。

雖然Tesla早先有意將上海廠作為其電動車重要的生產基地，然近期Tesla在大陸市場面臨諸多隱憂，包括消費者維權問題、大陸基於數據安全理由限制Tesla車輛行駛區域，以及與比亞迪在大陸當地銷售量差距愈加擴大等。從Tesla在大陸營收表現來看，自2022年第1季起即出現不穩情形，意即Tesla面臨上海廠具有龐大的產能，但交付量卻不穩定的風險。

在中美關係緊張之際，促使Tesla將電動車業務回歸北美生產，其中，墨西哥具有多方優勢，一是與美國同屬北美自由貿易區，享有稅務優惠；二是接近美國消費市場，享有地利之便及運輸容易；三是美國電動車市場潛在需求龐大。DIGITIMES研究中心預測2030年美國電動車市場將達850萬台，此為Tesla在北美市場發展提供巨大的成長空間。

林芬卉提到因墨西哥將成為Tesla生產重鎮，台系Tesla供應鏈亦前往布局，例如電子五哥廣達(2382)、和碩(4938)、鴻海(2317)選擇於美墨邊界設廠/擴產；Tesla重要零組件供應商乙盛-KY(5243)、貿聯-KY(3665)、和大(1536)亦宣布擴建墨西哥廠產能，以進一步強化與Tesla的關係。