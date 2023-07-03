「騙扁少年」黃琪（本名：黃照岡）2017年間與男性友人交往時，被訴假冒對方的身，多次盜刷對方的信用卡，最高法院駁回黃的上訴，依非法蒐集利用個人資料罪等，判處有期徒刑1年4月，可易科罰金，全案定讞。

判決指出，黃照岡在2017年3月16日前某時，取得任姓男子之身分證、駕照後，冒用任的身分申辦行動電話門號；同年3月22日他冒用任的名義，以電話變更任男留存於銀行之甲信用卡聯絡電話及電郵信箱後，盜刷該信用卡支付線上刷卡費用2萬8000元。

黃照岡在2017年4月23日冒用葉姓男子名義，以電話變更葉男留存在銀行之乙信用卡聯絡電話，並於同年4月25日以網路銀行新增電郵信箱後，先後盜刷該信用卡支付線上刷卡費用共計2萬5594元，又未經葉的授權，擅自將該信用卡綁定自己持用手機之應用程式後，以Apple Pay給付消費款項及繳納費用共2萬1602元。

一審及二審審酌黃男冒名申辦門號及盜刷信用卡之行為，欠缺對他人財產權尊重之觀念，破壞信用卡利用之便捷性及金融秩序，且黃男否認犯罪，未與被害人及特約商店、發卡銀行達成和解或賠償損失，判刑1年4月，黃提上訴後，最高法院駁回確定。