具美職大聯盟資歷的29歲野手林子偉趕在最後1日遞交報名表，確定投入中職選秀，林子偉內外野都可以守，打跑守能力都很突出，也將是選秀狀元熱門、衝擊首輪。

林子偉2012年與美國職棒波士頓紅襪隊簽約、展開旅美生涯，在2017年首度升上大聯盟，2020年季後成為自由球員，2021年與明尼蘇達雙城隊簽約，當年也有大聯盟出賽紀錄。

林子偉2022年轉戰紐約大都會隊，最高層級到小聯盟3A，季中被釋出， 但仍持續留在美國等待機會，之後有在美國獨立聯盟、澳洲職棒打球。

林子偉今年季初返台代表台灣打世界棒球經典賽，之後又回到美國獨立聯盟島鴨隊（Long Island Ducks）打拚，也有入選今年9月底杭州亞運棒球賽24人名單。

林子偉在美職大聯盟游擊出賽場次最多，二壘、三壘、外野都可以守，大聯盟生涯留下102場出賽紀錄，總計敲出43支安打、1發全壘打、2次盜壘成功，打擊率2成23。

林子偉內外野都可守，打、跑、守都是高水準，已於今天正式遞交報名表，將是狀元熱門，應不會掉出前兩順位。中職選秀將於12日登場，新球隊台鋼雄鷹隊手握狀元籤，第2順位為富邦悍將隊。（編輯：管中維）1120703