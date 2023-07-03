高雄一位曾姓男子上個月29日因缺錢花用又欠缺日常用品，於是把歪腦筋動到民宅頭上，竟趁深夜偷溜進民宅偷走3萬元、信用卡2張、存摺5本、「保養品6瓶」、手機2支。讓張姓女失主氣炸怒吼「男生偷保養品幹嘛啦」？警方2日抓到曾男後，依竊盜罪送辦。

曾男6月29日深夜偷偷摸摸的空手潛入民宅內，隨後提著3大袋「戰利品」出來，裡面包含了現金3萬元、信用卡2張、存摺5本、保養品6瓶、手機2支，之後踏著輕快的步伐瀟灑離開。

6月30日晚間屋主張女發現家裡遭竊後，氣得報警處理，警方調閱監視器發現曾男竊行，並於2日在大寮區逮到曾男。

曾男到案後供稱，自己近日因為缺錢花用、日用品又不足，才會下手行竊，而行竊當天是意外發現張女的備用鑰匙放在防火巷的窗台上，才能行雲流水的完成竊案。

張女對於曾男偷竊相當氣憤，除了3萬元現金已被花用完畢，最令她不解的是曾男一下偷了6瓶保養品用意，便怒吼「男生偷保養品幹嘛啦」？警方訊後依竊盜罪將曾男送辦。