香港限聚令已取消半年，但今年截至5月，平均每月有24宗須通知警方的遊行集會，較2019年月均78宗減少7成。大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，香港仍處於「撥亂反正」階段，因此當局對於遊行集會的態度仍較謹慎。有社運人士指出，現時申辦遊行集會要面對不同的條件限制及壓力，期望遊行集會的自由能獲保障。

香港《明報》今日報導，香港新政府施政首年，除了搶人才、搶企業、拚經濟、建簡約公屋等民生工作，國家安全也是工作重點之一，特首李家超曾多次在不同場合提到國家安全的重要。今年4月，大陸港澳辦主任夏寶龍在香港重申要維護國家安全，並稱遊行不是表達訴求的唯一方式。

報導引述警方數據顯示，今年前5個月共有122宗根據《公安條例》須通知並已通知警方的遊行集會，平均每月24宗，雖較疫情期間增加，仍遠低於疫情前水準。香港疫情後的首個遊行是今年3月底，居民遊行反對政府在將軍澳填海，警方為遊行定下要求，包括要參加者佩戴可辨識身分的頸牌。

對此，劉兆佳認為，香港仍處於撥亂反正階段，中央及特區政府均認為社會不是百分百穩定，因此當局對於遊行集會的態度仍較謹慎，不會輕易批准。他指出，遊行示威會被視為「挑戰政府」，愛國陣營會避免示威，而民主派已「潰不成軍」，難再有集體行動，估計數字因而下跌。

報導指，香港民主派以往趁五一、六四、七一等日子發起遊行集會。社民連3月5日發聲明稱，4名成員在3月3日被國安處警員問話，主席陳寶瑩當時稱，首次被警告不得參加遊行，憂其他特別日子舉行遊行將有困難。

多名社運界人士表示，警方今年約談的頻率明顯增加，就連五四等社運界不會動員的日子也有人約談，部分人今年首次遭國安處約談，包括前區議員、非政府組織成員等。綜合多名社運人士說法，國安處會定期約談部分人士，有人更說幾乎每月發生，形容為「飲茶收風」查詢近況。

也有個別社運人士表示，在特別日子曾在一個月內遭約談4次。有人稱獲告知如在特別日子有行動就會被捕；另有人引述警方說法，指勸說是為他們安全著想等。有社運人士不諱言有心理壓力。