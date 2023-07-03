清潔公司發出聲明，強調雙方已達成和解，並協助該名員工進行心理輔導。（圖／翻攝自微博）

大陸浙江衢州火車站一名清潔工婦人，日前整理垃圾時不慎把路過乘客的衣服給弄髒，兩人因賠償問題談不攏，該名婦人只能跪下求饒，連連磕頭還狂喊對不起，過程全被民眾拍攝下來，引起網友討論。

近日有一段影片在微博上瘋傳，只見一名清潔工婦人在火車站的大廳直接跪下，不斷向一名乘客喊「對不起」，還連連磕頭求饒。網友提到，該名婦人疑似在打掃時弄髒乘客的衣服，但兩人在賠償問題上談不攏，才有影片中的一幕。

影片在網路上引起瘋傳後，清潔公司「一清環境管理有限公司」發出聲明還原過程，指出6月30日上午8時許，該名清潔工在火車站廁所的垃圾桶內發現一個瓶內還有少許液體的飲料瓶，在傾倒剩餘以液體時不慎濺到旁邊的乘客，但兩人在賠償上未能達成共識，該名員工情急之下才會下跪道歉，不過隨後車站員警就幫忙協調，雙方順利達成和解。

一清環境管理有限公司也說，事情發生後，已安排人員為該清潔員進行心理輔導，感謝大眾對於清潔員的關心。