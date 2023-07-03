中華航空宣布攜手義大利航空（ITA Airway）於CI075／076台北－羅馬航線共用班號，並擴大聯營至其他義大利內陸航點，提升台義往返的便捷性，深化雙邊市場。

華航表示，疫後旅運市場回溫暢旺，華航看好台義市場潛力，每周3班直飛台北－羅馬航線，採用新世代長程航線主力機型A350飛航，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

華航指出，直飛羅馬航線與義航合作，除可挹注營運，同時強化義大利內陸可及性，旅客可經由羅馬延伸至內陸多個熱門航點，包括威尼斯、杜林、熱那亞、第里雅斯特、佛羅倫斯、波隆納、巴里、布林迪西、拉梅齊亞泰爾梅、雷焦卡拉布里亞、巴勒摩及卡塔尼亞等。

華航深耕歐洲市場逾40年，布建綿密航網，7月18日將新闢第6個全新航點捷克布拉格，其他歐洲航點還有義大利羅馬、奧地利維也納、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦，每周近30個飛往歐洲的航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

華航並與同為天合聯盟（SkyTeam）成員的荷蘭航空、法國航空、西班牙歐洲航空及義大利航空共用班號，經自營航點延伸至英國、法國、西班牙及義大利境內其他城市，共擴展16個航點。