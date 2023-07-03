今天北市政府地政局表示，為回應各界對防杜不動產哄抬炒作的高度關注，促進平均地權新制順利推動超前部署推出五大配套。

第一個配套是，首創鷹眼比對系統，解約換約無所遁形。

地政局指出，台北市府地政局首創全國先河，開發系統，自動化比對建物第一次登記後首次買賣登記之買方與預售屋實價登錄申報買方是否相同，作為稽查解約、轉售行為參考依據，有效掌握異動情形，確實把關投機違規行為，同時將比對結果提供國稅局，作為預售屋交易房地合一所得稅查核參考。

配套二，為最新成立炒作審議小組臺北隊，並已全面就位，各路專家審議更公正。

地政局表示，為呼應外界對於不動產炒作行為之認定疑慮，邀集不動產、法律、公平交易等專家學者，組成產官學跨域小組，共同審議違規炒作案件，促進審議客觀公正，毋枉毋縱，杜絕爭議。

配套三為擴大教育訓練，輔導先行減違規。

地政局表示，新制上路前，地政局已針對市民朋友、不動產公會、地政同仁分眾舉辦講習，宣導超過1,000人次，並藉公私協力，擴大宣導新制重點，深化知識，減少違規裁罰。

第四個配套，設立平權新制專區on line，資訊講習一站搞定。

官方網站建置平均地權新制專區，全面收錄新制法令、書表、懶人包及教育訓練影片、教材等，資訊查詢、線上講習一站搞定。

配套五，人力預算有規劃，超前部署落實新制

地政局表示，為落實新制執行，增進查核效能，提前爭取所需人員與經費，並配合新制施行逐步到位。

地政局局長陳信良表示，針對平均地權新制施行，臺北市就系統支援、審議制度、經費人力及教育輔導等各項配套措施均超前部署，全面守護房市交易秩序，保障消費權益。