最卡哇伊的三麗鷗明星2023全新系列登場！搶攻「肖像經濟」商機，睽違四年，台灣麥當勞再次與三麗鷗攜手合作推出「麥麥萌友夏日派對抱枕」系列，7月5日上午11點「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」搶先開賣；7月12日上午11點「美樂蒂與利茲姆」、「酷洛米與巴庫」接力登場，全系列限量10萬個，喜歡這些三麗鷗明星的粉絲，可趁此機會帶走麥麥萌友。

專屬有輪族的麥當勞夏季限定「得來速熟客券」活動限期回歸！自7月5日起至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），即可獲得一張「熟客券」；集滿三張，就可於下次消費時免費兌換大麥克乙個。

2023年三麗鷗「肖像大賞」投票結果顯示，三麗鷗經典角色「Hello Kitty」、「布丁狗」、「美樂蒂」及「酷洛米」受到全球三麗鷗粉絲的喜愛，超萌療癒力歷久不衰。台灣麥當勞看準三麗鷗角色的高人氣，自2018年起與三麗鷗攜手推出「Hello Kitty」系列抱枕，深受粉絲喜愛，每每開賣皆掀起排隊熱潮！今年再度攜手推出台灣獨家「麥麥萌友夏日派對抱枕」，不僅有經典療癒萌主「Hello Kitty」、慵懶軟綿的「布丁狗」、天真粉嫩的「美樂蒂」以及帥氣有個性的「酷洛米」，更與他們的好友齊聚一堂，療癒再加倍。

「麥麥萌友夏日派對抱枕」共有4款造型，7月5日上午11時起，首波推出「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」抱枕；7月12日上午11時起「美樂蒂與利茲姆」、「酷洛米與巴庫」抱枕接續登場，全系列全台限量10萬個。抱枕質地細緻舒適柔軟，可做為辦公室實用靠枕，或是新世代爸媽必備的育兒利器。

麥當勞「得來速熟客券」睽違兩年限期回歸，自7月5日起至8月8日至麥當勞得來速購買任何餐點產品消費（不含醬包及其他非單獨銷售產品），每車每次可獲得一張「熟客券」，集滿三張，即可於下次至得來速窗口時免費兌換大麥克乙個，兌換期間自7月5日起至8月15日止），免下車才能拿到的獨家限定熟客優惠，為路途中的消費者提供滿滿能量。