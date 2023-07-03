健保署3日提醒5項攸關民眾權益的重要內容：

一，醫學中心或區域醫院門診藥品部分負擔上限調高，最多收取300元，增加100元。

二，醫院開立的慢性病連續處方箋，第1次調劑要收取藥品部分負擔，金額比照一般藥品處方箋需收費，第2次以後調劑維持免收；基層診所則維持過去作法免收。

三，中低收入者及身心障礙者，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均不調整，維持過去按照基層診所收費方式收取。

四，民眾到大型醫院急診，會依醫院層級別採定額方式收取，醫學中心調為750元，增加200～300元、區域醫院調為400元，增加100元，地區醫院和基層診所維持過去不變，收取150元；中低收入者與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

五，現行法定免部分負擔的民眾權益均不受影響，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、無職榮民及遺眷、三歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象均不受新制影響。

新制上路前，健保署於今年5月初針對進行網路民調，結果顯示，有66.1％的民眾知道健保署推動「調整健保部分負擔」，交叉分析顯示，年齡越高者知曉度越高，其中60歲以上民眾知曉度達77％；調查結果亦顯示，有70.7％民眾支持調整「門診藥品」部分負擔收費機制，68.9％民眾支持調整「急診」部分負擔收費機制。

7月1日新制上路，初期可能仍有部分民眾可能在就醫時才知道相關收費調整，為讓民眾更快熟悉了解新制措施，健保署長石崇良指示，全力加強各式大眾傳媒讓民眾了解，健保署各區業務組也透過在地化通路宣導，並積極協同各級醫療院所，於民眾就醫時，即刻提供相關資訊。