豐興鋼鐵表示，由於大陸需求未明顯釋放，上周鋼品漲勢受阻，小剛胚與螺紋鋼均自高點小幅滑落，鐵礦砂也呈現小跌，收在每公噸112.15美元。
但因台幣持續貶值，且國際原物料成本仍相對高，因此豐興今日開盤包括廢鋼、鋼筋每公噸均上漲200元，其中廢鋼牌價每公噸1.09萬元，鋼筋牌價每公噸1.95萬元。而型鋼本周維持平盤，牌價每公噸2.63萬元。這也是豐興自6月12日起連續3次漲價。
豐興鋼鐵（2015）3日開出本周盤價，由於台幣貶值、國際原物料價格仍高，自6月12日起連三漲，此包括廢鋼及鋼筋基價每公噸均上漲200元，型鋼則維持平盤。
豐興鋼鐵表示，由於大陸需求未明顯釋放，上周鋼品漲勢受阻，小剛胚與螺紋鋼均自高點小幅滑落，鐵礦砂也呈現小跌，收在每公噸112.15美元。
但因台幣持續貶值，且國際原物料成本仍相對高，因此豐興今日開盤包括廢鋼、鋼筋每公噸均上漲200元，其中廢鋼牌價每公噸1.09萬元，鋼筋牌價每公噸1.95萬元。而型鋼本周維持平盤，牌價每公噸2.63萬元。這也是豐興自6月12日起連續3次漲價。
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