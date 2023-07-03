豐興鋼鐵表示，由於大陸需求未明顯釋放，上周鋼品漲勢受阻，小剛胚與螺紋鋼均自高點小幅滑落，鐵礦砂也呈現小跌，收在每公噸112.15美元。

但因台幣持續貶值，且國際原物料成本仍相對高，因此豐興今日開盤包括廢鋼、鋼筋每公噸均上漲200元，其中廢鋼牌價每公噸1.09萬元，鋼筋牌價每公噸1.95萬元。而型鋼本周維持平盤，牌價每公噸2.63萬元。這也是豐興自6月12日起連續3次漲價。