2024總統大選逐漸逼近，藍、白、綠三黨參選人加緊備戰、攻防不斷。對此，曾幫柯文哲操刀Line＠帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡公布最新網路熱度，民眾黨參選人柯文哲第一為42%、國民黨參選人侯友宜23%、民進黨參選人賴清德19.4%。她直言賴清德在北部經營不足，跟總統蔡英文落差很多；且前高雄市長韓國瑜數據又崛起，成為國民黨霸主。

吳靜怡今（3）日在臉書撰文指出，賴清德像是在打一場正統選舉，用宣傳小物創造搜尋熱度，然而從雙北、桃園數據來看，都比柯文哲和侯友宜弱，甚至比衛福部前部長陳時中競選台北市市長還弱，這表示賴清德北部經營的相當不足，跟蔡英文落差很多。

除此之外，吳靜怡也分析，柯文哲由於日前拜訪前立委顏寬恒，再加上立委提名等議題，讓其整個熱度板塊往中部轉移至台中、桃園、高雄，從傳統民調來看，確實是能呼應的，柯文哲支持度來源不一定是年輕人了，更重要是45歲以上的支持逐步上升。

至於上周六（1日）的侯韓會後，吳靜怡發現，韓國瑜數據又重新崛起，堪稱國民黨霸主。她更指出，現在雖然離投票日還有6個多月的時間，但2020年此時的民調，韓國瑜是43%、蔡英文38%，兩者都穩定超過了35%，各政黨當前都應該思考，韓國瑜當時被講成草包，但其民調現在卻是無人可敵。

根據吳靜怡臉書表示，其提出的數據為搜尋熱度指標分析，時間範圍落在2023/6/26清晨7點20分至 2023/7/3清晨7點20分，調查當前2024可能參選總統參選人，包含柯文哲、侯友宜、賴清德、郭台銘。